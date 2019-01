Großaufgebot der Berliner Feuerwehr

Brand im U-Bahnhof Alexanderplatz – Sperrung

15.01.2019, 17:34 Uhr | lw, t-online.de

In der U-Bahnstation am Berliner Alexanderplatz ist in einer Ladenpassage ein Brand ausgebrochen. 80 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. (Quelle: t-online.de)

Berlin: Brand in U-Bahnhof am Alexanderplatz ausgebrochen

In Berlin brennt es in der U-Bahnstation Alexanderplatz. Die Feuerwehr bringt derzeit die Lage unter Kontrolle. Offenbar ist der Brand in einem Geschäft ausgebrochen.

In der U-Bahnstation am Berliner Alexanderplatz ist ein Feuer ausgebrochen, das zu starker Rauchentwicklung geführt hat. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter postete, brennt es in einem Schuhgeschäft in der Zwischenebene des Bahnhofs. Die Feuerwehr warnt Menschen in der Umgebung, den Bereich um die U-Bahnstation zu meiden. Derzeit seien 80 Einsatzkräfte vor Ort.

#Hinweise für Personen in der Umgebung:

Meiden Sie aktuell die direkte Umgebung und verrauchte Bereiche rund um den U-Bahnhof #Alexanderplatz. Sollten Sie bereits in der Nähe sein, bewahren Sie Ruhe und verlassen die Umgebung.

Wir sind mit mittlerweile 80 Kräften im #Einsatz. pic.twitter.com/85zGImVaPX — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 15, 2019

Die Berliner Polizei teilte auf Twitter mit, dass der U-Bahnhof gesperrt sei und die Linien U2 und U8 durchführen. Die Linie U5 endet derzeit U Frankfurter Tor. Der S-Bahn-Verkehr sei laut "S-Bahn Berlin" jedoch bislang nicht vom Feuer betroffen.