Bei Haiti-Reise

Jugendlicher fällt von Kreuzfahrtschiff und stirbt

17.01.2019, 08:48 Uhr | dpa, aj

Das Kreuzfahrtschiff "Harmony of the Seas" der Reederei Royal Caribbean: Ein Jugendlicher ist nach einem Sturz von dem Schiff in Haiti gestorben. (Quelle: Andrew Matthews/PA Wire/dpa)

Bei dem Versuch, über einen Balkon in sein Zimmer zu gelangen, ist ein 16 Jahre alter Junge von Deck des gigantischen Schiffes gefallen – und dabei tödlich verunglückt.

Ein 16-Jähriger ist nach Berichten lokaler Medien in Haiti von einem Kreuzfahrtschiff gestürzt und gestorben. Der Jugendliche habe versucht, von außen über einen Balkon in sein Zimmer zu gelangen, da er seine Schlüsselkarte vergessen habe, berichtete die Zeitung "Miami Diario" am Mittwoch auf ihrer Homepage.



Dabei sei er auf dem 8. Deck des Schiffes abgerutscht und im Hafen von Labadee auf einen Pier gekracht. Der Unfall auf dem Kreuzfahrtschiff "Harmony of the Seas" hatte sich demnach bereits in der vergangenen Woche ereignet.



Der zweite tödliche Sturz innerhalb eines Monats

Es habe noch Versuche gegeben, den 16-Jährigen wiederzubeleben, er sei jedoch kurz danach in einem Krankenhaus gestorben. Das Kreuzfahrtschiff war nach lokalen Berichten im Seehafen Port Everglades im US-Staat Florida gestartet. Wie der "Miami Herald" berichtete, starb der Junge an schweren Kopfverletzungen.

Erst an Weihnachten war es auf dem Schiff zu einem anderen Unglück gekommen. Ein angestellter Sänger stürzte kurz vor Puerto Rico ins Wasser und starb. Das Schiff "Harmony of the Seas" hat laut des "Miami Herald" Platz für 5.400 Passagiere. Der Junge und seine Familie waren demnach auf einer siebentägigen Karibikreise, als das Unglück geschah.