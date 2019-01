Heftige Explosion auf Dachterrasse in Lyon

Am Morgen hat eine Explosion auf dem Campus der Universität Lyon die Menschen aufgeschreckt. Schwer verletzt wurde keiner.

Auf dem Campus einer Universität bei Lyon hat es am Donnerstagmorgen bei Renovierungsarbeiten eine heftige Explosion gegeben. Das Feuer auf der Dachterrasse eines Gebäudes auf dem Campus in Villeurbanne sei unter Kontrolle, teilte die Universität Lyon 1 auf Twitter mit. Demnach wurden nach ersten Erkenntnissen drei Menschen leicht verletzt. Medien berichteten unter Berufung auf die Feuerwehr, dass Gasflaschen in die Luft geflogen seien.

Now: Huge explosion and fire at one of the University of #Lyon's campuses. People are being urged to avoid the area. pic.twitter.com/L5kNBrohjZ