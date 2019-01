In Courchevel

Brand in französischem Nobel-Skiort – Zwei Tote

21.01.2019, 01:49 Uhr | AFP

Es brennt in einem Skiresort in Frankreich: In dem Gebäude waren rund 60 Menschen untergebracht, die während der Skisaison in dem Wintersportort arbeiten. (Quelle: Georgis Kelli/Reuters)

In einem Skiort in Frankreich ist es zu einem schlimmen Brand gekommen. Dutzende Menschen wurden dabei verletzt, zwei verloren ihr Leben. Die Brandursache wird ermittelt.

Bei einem Brand im Nobel-Skiort Courchevel in den französischen Alpen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben brach das Feuer am frühen Sonntagmorgen in einem dreistöckigen Wohngebäude für Saisonarbeitskräfte aus. 25 weitere Menschen seien verletzt worden, vier von ihnen schwer. Die Brandursache war zunächst unklar.

In dem Gebäude waren rund 60 Menschen untergebracht, die während der Skisaison in dem Wintersportort arbeiten, darunter auch Ausländer. Das Feuer brach in der obersten Etage aus. Die Feuerwehr brachte den Brand nach etwa vier Stunden unter Kontrolle. Insgesamt waren 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Aus den Trümmern des ausgebrannten Hauses wurden zwei Leichen geborgen.

Die vier Schwerverletzten schwebten nach Angaben der Behörden nicht in Lebensgefahr. Drei von ihnen wurden mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner sprach den Familien der Opfer im Kurzbotschaftendienst Twitter sein Mitgefühl aus und lobte den Einsatz der Rettungskräfte. Zur Brandursache wurden Ermittlungen eingeleitet.