Wetter in Deutschland

Das Wetter bleibt nasskalt und wechselhaft

28.01.2019, 13:52 Uhr | dpa

Im Hafen von Freest in Mecklenburg-Vorpommern liegen Fischerboote im Eis fest: Das Winterwetter in Deutschland wird wechselhaft. (Quelle: Stefan Sauer/dpa)

Wechselhaft – das ist das Wort für den Winter in den nächsten Tagen. Es gibt Schnee und Regen, aber es gibt auch milde, trockene und sonnige Phasen.

Zwischen trocken und nasskalt: Das Winterwetter wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Dabei hält der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch eine zeitweise Ost-West-Teilung bei den prägenden Wetterlagen für möglich. Zunächst legen Schneeregen und Schauer am Dienstag eine kleine Pause ein. Auch im Bergland klingen die Schneeschauer ab und die Sonne könnte sich sogar für längere Zeit zeigen, prognostizierten die DWD-Meteorologen. Die Temperaturen steigen auf ein bis vier Grad, am Oberrhein können sogar milde sechs Grad erreicht werden.

Bereits am Mittwoch bringt aber ein neues Tief etwa vom Pfälzerwald bis zur Eifel Schneefälle nach Deutschland, die bis in tiefste Lagen gehen können. Die Temperaturen liegen dabei um oder knapp über dem Gefrierpunkt. Mehr als ein paar Zentimeter nasser Schnee dürften aber nicht zusammenkommen. In der Osthälfte Deutschlands bleibt es trocken und gebietsweise kann auch mal die Sonne durch die Wolken schauen.





Am Donnerstag fällt nur noch im Norden Schnee, bis in der Nacht zu Freitag von Westen her vermutlich das nächste Tief naht. Dank milderer Luftmassen bringt es in tieferen Lagen aber nicht nur Schnee, sondern in tieferen Lagen auch Regen. In Bayern könnte es zu Glatteis durch gefrierenden Regen kommen.