Lauter Knall in Obernburg

Explosion in Metzgerei – Würste fliegen durch die Luft

02.02.2019, 13:58 Uhr | dpa

In einer fränkischen Metzgerei explodiert wegen eines technischen Defekts ein Heißluftofen. Verletzt wird niemand – dafür aber die Produktpalette großzügig im Raum verteilt.

Bei der Herstellung von Würsten ist in einer fränkischen Metzgerei ein Heißluftofen explodiert. Die Detonation zerstörte das Schaufenster des Ladens in Obernburg und eine Scheibe im Inneren des Ladens, wie die Polizei mitteilte. "Die Würste haben sich großzügig im Raum verteilt", sagte ein Sprecher.



Zwei Mitarbeiterinnen in einem Nebenraum hörten demnach am Freitagabend einen lauten Knall und spürten eine starke Druckwelle. Einsatzkräfte fanden im Schlachthaus die Ursache: Ein technischer Defekt am Heißluftofen hatte zur Explosion geführt. Der Chef der Metzgerei hatte das Gerät per Zeitschaltuhr angeschaltet. Verletzt wurde niemand.