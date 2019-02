Nach heftigen Schneefällen

Lawinenabgang! Autobahn über den Brenner gesperrt

02.02.2019, 19:03 Uhr | dru, t-online.de, dpa

In Teilen Österreichs und Norditaliens sorgen Schneefälle für Chaos. Betroffen ist auch die wichtige Brenner-Verbindung. Nach einem Lawinenabgang geht dort nichts mehr.

Die viel befahrerene Autobahn über den Brenner ist am Samstag wegen eines Lawinenabgangs gesperrt worden. Verletzt worden sei dabei niemand, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Wie das österreichische Portal wetter.at meldete, sei ab dem frühen Nachmittag die Route Richtung Süden nicht mehr passierbar gewesen. Auch Umfahrungsstraßen seien aus Vorsicht abgeriegelt worden.

Dem Bericht zufolge kam es zu erheblichen Staus. Einsatzkräfte seien damit beschäftigt gewesen, Insassen hängen gebliebener Fahrzeuge zu versorgen und zu bergen. Die Polizei habe Autos und Lkw bis 7,5 Tonnen an den Anschlussstellen Brenner Nord, Nößlach und Matrei umgeleitet und Richtung Insbruck zurückgeschickt. Auch der Bahnverkehr war demnach betroffen. Züge hätten auf österreichischer Seite nur bis bzw. ab Inssbruck verkehren können. Ein Schienenersatzverkehrs hätte wegen der Straßenverhältnisse nicht eingerichtet werden können.

In der letzten Nacht hatte es in Teilen Österreichs und in Norditalien heftig geschneit. Auch auf anderen Straßen kam es deshalb zu erheblichen Behinderungen. Reisende saßen laut Medienberichten stundenlang in ihren Autos fest. Lastwagen ohne Schneeketten blieben liegen. Der Zivilschutz riet Touristen im Pustertal und anliegenden Tälern, geplante Abreisen zu verzögern.





In Teilen von Mittel- und Süditalien bereitete statt Schnee starker Regen Probleme. An Flüssen in Emilia-Romagna wurde vor Hochwasser gewarnt. In Venedig lag der Wasserstand bei mehr als 110 Zentimetern. Auch in Rom regnete es am Samstag ohne Unterlass.