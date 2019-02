Baden-Württemberg

Seniorin am Hochrhein von Zug erfasst und getötet

06.02.2019, 17:53 Uhr | dpa

Polizei im Einsatz: Nach einem Unfall an einem Bahnübergang in Waldshut-Tiengen musste die Strecke zeitweise gesperrt werden. (Quelle: Werner Scholz/imago)

In Baden-Württemberg hat sich ein tödlicher Unfall an einem Bahnübergang ereignet. Eine Senioren wollte die Schienen überqueren, als die Schranke bereits dabei war sich zu schließen.

Beim Überqueren einer Bahnstrecke ist eine 79 Jahre alte Frau in Waldshut-Tiengen am Hochrhein von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Rentnerin betrat an einem Bahnübergang bei sich schließenden Schranken die Schienen und wollte auf die andere Seite, wie die Polizei mitteilte. Sie stolperte, stürzte auf die Schienen und wurden von einem durchfahrenden Zug erfasst. Dieser konnte laut Polizei trotz einer Notbremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen.





Die Frau starb am Unglücksort. Der Zug war den Angaben zufolge nicht mit Fahrgästen besetzt. Die Bahnstrecke musste zeitweise gesperrt werden.