Unglück in Barcelona

S-Bahnfahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß

09.02.2019, 13:05 Uhr | dpa

Ein defekter Zug in Barcelona (Symbolfoto): 95 Menschen sind bei dem Unfall in Barcelona verletzt worden (Quelle: Miquel Llop/imago)

Hunderte Menschen, darunter viele Pendler, sind in Katalonien in zwei S-Bahnen unterwegs. Plötzlich stoßen beide Züge frontal zusammen.

Ein neues Zugunglück erschüttert Katalonien: Beim Frontalzusammenstoß zweier S-Bahnen in der Nähe von Barcelona ist die 26 Jahre alte Fahrerin eines Zuges am Freitagabend ums Leben gekommen. Weitere 95 Menschen seien bei dem Unfall verletzt worden, teilte der Zivilschutz von Katalonien im Nordosten Spaniens mit. Es gebe drei Schwerverletzte, hieß es. Das Unglück, bereits das dritte in der Region innerhalb von gut eineinhalb Jahren, ereignete sich demnach zwischen den Gemeinden Sant Vicenç de Castellet und Manresa knapp 50 Kilometer nordwestlich von Barcelona.

Accidente en R4 dirección Manresa a pocos km de llegar a Manresa, chocaron 2 trenes. @renfe qué vergüenza os debería dar. Así quedaron 2 vagones contiguos. Encima llega antes los mossos que personal sanitario. pic.twitter.com/Y5Snd6g0jH — Lus #TombemElRègim (@lusberth) February 8, 2019

Einige Verletzte seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, berichteten Medien unter Berufung auf die Behörden. Feuerwehr, Polizei und Ärzte waren am Abend amtlichen Angaben zufolge im Einsatz, um den Betroffenen zu helfen. Mehr als 100 Passagiere seien mit den Schrecken davongekommen, so der Zivilschutz. Der Zugverkehr wurde unterbrochen.

Alles deutet auf ein Signalproblem hin

Die Ursache des Unfalls, der sich gegen 18.20 Uhr mitten im Feierabendverkehr ereignete, war vorerst unbekannt. Ein Sprecher der Regionalregierung sagte aber: "Alles deutet auf ein Signalproblem hin."







Erst vorigen November war ein Fahrgast ums Leben gekommen, als ein Zug der katalanischen S-Bahngesellschaft Rodalies zwischen Terrassa und Manresa aus den Gleisen sprang. Es gab fast 50 Verletzte. Bei einem weiteren Zugunfall in Barcelona wurden im Sommer 2017 mehr als 50 Menschen zum Teil schwer verletzt. Damals krachte eine S-Bahn im Bahnhof França im Zentrum der Metropole gegen einen Prellbock am Bahnsteigende.