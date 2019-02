Auf dem Weg zum Einsatz

Rettungshubschrauber verunglückt in Skatepark

14.02.2019, 09:23 Uhr | AFP

Eigentlich sollte der Rettungshubschrauber ein schwer verletztes Kind ins Krankenhaus bringen. Doch dann baute er selbst einen Unfall – zum Glück ohne den Jungen an Bord. Ein zweiter Helikopter musste anrücken.

Ein Rettungshubschrauber ist in Thüringen bei einem Einsatz in einem Skatepark selbst verunglückt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der Hubschrauber am Mittwochnachmittag in der Sportanlage in Neustadt an der Orla landen, um ein schwer verletztes Kind ins Krankenhaus zu bringen. Dabei übersah der Pilot ein niedriges Geländer am Boden und landete darauf. Der Helikopter kippte nach hinten, wobei das Schutzblech des Heckrotors beschädigt wurde.





Zusätzlich verhakte sich eine Kufe unter dem Geländer. Die Feuerwehr musste es deshalb abschneiden. Da nicht klar war, ob der Hubschrauber überhaupt noch fliegen konnte, musste er stehen bleiben. Ein zweiter Helikopter kam, um den nach einem Unfall mit einem Auto schwer am Kopf verletzten Achtjährigen abzutransportieren. Laut Polizei schwebt das Kind nicht in Lebensgefahr.