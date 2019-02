Fahrer flüchtet zunächst

18-Jähriger nachts angefahren und tödlich verletzt

14.02.2019, 18:29 Uhr | AFP

Er lief nachts am Fahrbahnrand – und wurde von einem Auto erfasst: Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall getötet worden. Der Autofahrer stellte sich erst später der Polizei.

Ein 18-Jähriger ist nachts auf einer Landstraße im sächsischen Erzgebirgskreis angefahren und tödlich verletzt worden. Der Jugendliche lief in der Nacht zum Donnerstag auf einer Straße zwischen Marienberg und Zschopau am Fahrbahnrand, als er von einem Auto erfasst und in den Straßengraben geschleudert wurde. Das teilte die Polizei in Chemnitz mit. Der Fahrer flüchtete nach dem Unfall zunächst, stellte sich später aber der Polizei.

Bundespolizisten fanden noch in der Nacht den leblosen 18-Jährigen und verständigten die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Manns feststellen.

Autofahrer stellt sich

Der zunächst geflüchtete Autofahrer stellte sich am Donnerstagmittag auf dem Revier in Marienberg der Polizei. Der 30-Jährige gab lediglich an, der gesuchte Fahrer zu sein. Weitere Angaben machte er in der Vernehmung zunächst nicht.





Sein Fahrzeug wies Unfallschäden im vorderen rechten Bereich auf und wird nun kriminaltechnisch untersucht. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.