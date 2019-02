Auf Heimweg von Kita

Unbekannter wollte Mutter Kind wegnehmen

14.02.2019, 16:24 Uhr | dpa, job

Es passierte auf dem Heimweg von der Kita: Ein Mann versuchte laut Polizei, Mutter und Oma ihren Dreijährigen wegzunehmen. Der Mann floh. Nun fahndet die Polizei nach ihm.



Ein Unbekannter soll in Hannover versucht haben, einen Dreijährigen in seine Gewalt zu bringen. Nach Darstellung der Polizei hatte die 24 Jahre alte Mutter am vergangenen Donnerstag mit ihrer Schwiegermutter zunächst ihren Sohn aus der Kita abgeholt. Nach wenigen Metern näherte sich der Mann mit schnellen Schritten, drängte die Oma des Kindes beiseite und versuchte, den Kinderwagen an sich zu reißen.

Weil beide Frauen den Kinderwagen festgehalten haben, scheiterte der Unbekannte laut Polizei. Er flüchtete in einen silbernen VW, der just in dem Moment am Tatort hielt. Ob der Fahrer in Verbindung zu der Tat steht, weiß die Polizei noch nicht.







Kind, Mutter und Großmutter blieben unverletzt. Die Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung zu der Tat, die sich vergangene Woche Donnerstag im Stadtteil Linden-Nord ereignet habe. Der Mann ist laut Polizei circa 50 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er habe ein ungepflegtes Aussehen gehabt, helle Augen und zottelige, graue Haare.