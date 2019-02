Teile eines Universitätsgebäudes in St. Petersburg eingestürzt

Im russischen St. Petersburg sind mehrere Stockwerke eines Unigebäudes eingestürzt. Einsatzkräfte vermuten, mehrere Menschen in den Trümmern. Über Opfer ist bisher nichts bekannt.

Ein Gebäude der ITMO-Universität in der russischen Stadt St. Petersburg ist am Samstag teilweise eingestürzt. Dabei seien möglicherweise mehrere Menschen eingeschlossen worden, teilte der Zivilschutz der Ostseemetropole der Agentur Interfax zufolge mit.



A video of the moment that the 2nd through 5th floors of the St Petersburg IT university began to collapse. 20 or more people may be trapped pic.twitter.com/THp97OaI7y