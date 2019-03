Vermutlich Treppe hinuntergestürzt

Kostümierter Mann tot in Kölner Keller gefunden

05.03.2019, 09:13 Uhr | dpa

Anwohner haben in Köln einen 27-Jährigen tot im Keller gefunden. Der junge Mann trug noch sein Karnevalskostüm.

In Köln ist ein junger Mann in Karnevalskostüm tot im Keller eines Hauses gefunden worden. Anwohner entdeckten am Freitagabend die Leiche des 27-Jährigen am Fuße der Kellertreppe. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der Pulheimer die Treppe herunterstürzte und dabei tödliche Verletzungen erlitt.







Das teilten die Beamten am Montag mit. Bei der Obduktion habe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gegeben. Weitere Details zu dem Vorfall teilte die Polizei nicht mit.