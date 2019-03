Unglück in Niedersachsen

Mann auf Autobahn von Lastwagen erfasst und getötet

05.03.2019, 11:55 Uhr | AFP

Ein Mann ist in Niedersachsen auf der Autobahn 7 von einem Lastwagen getötet worden. Warum er nahe Göttingen seinen Wagen verließ, ist bislang unklar.

Auf der Autobahn 7 in Niedersachsen ist ein Mann von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieg er aus zunächst unbekannten Gründen am frühen Dienstagmorgen in der Nähe von Göttingen aus seinem Auto und wurde von dem Laster erfasst.





Die näheren Umstände des Geschehens sind laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen. Wegen des Unfalls musste die Autobahn dort zeitweise gesperrt werden.