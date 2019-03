Alle Insassen tot

Historisches Flugzeug stürzt in Kolumbien ab

10.03.2019, 10:27 Uhr | dpa

In Kolumbien sind 14 Menschen beim Absturz eines Flugzeugs ums Leben gekommen. Bei der historischen Maschine gab es offenbar technische Probleme.



Beim Absturz eines historischen Flugzeugs in Kolumbien sind am Samstag alle 14 Insassen ums Leben gekommen. Die zweimotorige Propellermaschine vom Typ DC-3 war vermutlich nach einem Triebwerkausfall in der Nähe der Stadt Villavicencio abgestürzt, berichtete die kolumbianische Presse.







Es habe "leider keine Überlebenden" gegeben, teilte die Zivilflugbehörde mit. Maschinen vom Typ DC-3 waren in ihrer militärischen Version bereits im Zweiten Weltkrieg als Transporter im Einsatz, nach Kriegsende wurden sie etwa in Deutschland als "Rosinenbomber" bekannt.