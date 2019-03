Unglück in Österreich

Lawine reißt Menschen in den Tod

23.03.2019, 17:38 Uhr | dpa

Tödliche Lawine in Österreich: Es wird nach weiteren Opfern mithilfe der Bergrettung und Rettungshubschraubern gesucht. (Quelle: atrik Lechner/Einsatzdoku.At/APA/dpa)

Eine Lawine in Österreich hat mindestens einen Menschen das Leben gekostet. Noch ist unklar, ob es weitere Todesopfer gibt.

Bei einem Lawinenabgang in Österreich ist am Samstag mindestens ein Mensch uns Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer verletzt gerettet, sagte ein Polizeisprecher in Niederösterreich. Ob weitere Menschen von den Schneemassen bei Reichenau rund 100 Kilometer südwestlich von Wien mitgerissen wurden, war zunächst unklar. Es werde nach weiteren Opfern gesucht.







Die Bergrettung und Rettungshubschrauber seien im Einsatz. Medienberichte, dass eine zwölfköpfige Gruppe von der Lawine erfasst worden sein könnte, bestätigte die Polizei nicht. Woher die Opfer stammten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.