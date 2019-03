Hemmingen bei Hannover

66-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in ihrem Rollstuhl

25.03.2019, 11:12 Uhr | küp, dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Niedersachsen ist in der Nacht zu Montag eine Frau getötet worden. Den Feuerwehrleuten bot sich ein grausiges Bild.

Bei einem Brand in Hemmingen bei Hannover ist eine 66 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Die Frau wurde in der Nacht zu Sonntag aus ihrer brennenden Wohnung geborgen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.





Zum Zeitpunkt des Brandes war die Frau alleine in der Wohnung. Wie die "Neue Presse" berichtet, fanden Einsatzkräfte die Frau leblos in ihrem brennenden Elektro-Rollstuhl vor. Die Löscharbeiten dauerten bis tief in die Nacht an. Die Brandursache war laut Polizei zunächst unklar.