Verirrte Gebirgswanderer

Drei Deutsche und ein Brasilianer in Peru vermisst

27.03.2019, 04:40 Uhr | AFP

In Peru werden vier Urlauber vermisst – darunter drei Deutsche und ein Brasilianer. Die Wanderer haben sich offenbar in den Anden verirrt.

In den Anden in Peru werden drei deutsche Touristen und ein Brasilianer vermisst. Die vier Wanderer seien am Montag vermisst gemeldet worden, sagte ein Polizeivertreter am Dienstag der peruanischen Nachrichtenagentur Andina.



Rettungskräfte suchten demnach in der mehr als 6.600 Meter hohen Gebirgsregion Huayhuash nach den Vermissten. Wegen schlechten Wetters konnte ein Hubschrauber nicht wie geplant bei der Suche eingesetzt werden.









Die Gebirgswanderer sind demnach zwischen 26 und 29 Jahre alt. Der Brasilianer habe über sein Handy ein Notsignal an die brasilianische Botschaft in Lima abgesetzt, sagte der regionale Polizeichef Edwin Arriarán dem Nachrichtenportal "Áncash Noticias". Die Wanderer hätten sich offenbar verirrt.