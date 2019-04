Unglück in Mandelbachtal im Saarland

Explosion in Wohnhaus: Ein Hausbewohner vermisst

13.04.2019, 10:41 Uhr | dpa

Im Saarland ist es in einem Wohnhaus zu einer Explosion gekommen. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Ein Bewohner wird vermisst.

In einem Mehrfamilienhaus im saarländischen Mandelbachtal ist es am späten Freitagabend aus bisher ungeklärten Gründen zu einer Explosion gekommen. Ein 30 Jahre alter Hausbewohner werde noch vermisst, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Drei andere Bewohner hingegen hätten sich zum Zeitpunkt der Explosion nicht in dem Haus aufgehalten.







An dem Gebäude im Ortsteil Ormesheim entstand erheblicher Sachschaden. Es bestehe akute Einsturzgefahr, hieß es. Die Untersuchungen zur Explosionsursache dauern an.