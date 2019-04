Einsatz in Essen

Arbeiter fahren brennendes Müllauto direkt zur Feuerwehr

13.04.2019, 17:20 Uhr | dpa

Einsatzfahrzeug der Feuerwehr: Feuerwehrleute hatten in Essen einen mehrstündigen Einsatz an der eigenen Wache. (Quelle: Jens Kalaene/Symbolbild/dpa)

Als ihr Wagen in Brand gerät, fackeln Arbeiter in Essen nicht lange – und fahren das brennende Fahrzeug direkt zur nächstgelegenen Feuerwache.

Einsatz für die Feuerwehr in Essen auf der eigenen Wache: Müllwerker warteten am Samstag nicht auf die Feuerwehr, als ihre Ladung in Brand geriet, wie die Feuerwehr mitteilte. Stattdessen fuhren sie direkt zur nächstgelegenen Wache.







Nach mehrstündigem Einsatz war der Brand gelöscht, verletzt wurde niemand. Warum die Ladung auf dem Müllwagen Feuer fing, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.