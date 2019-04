Autobahn teilweise gesperrt

Reisebus mit 73 Kindern in Unfall auf A2 verwickelt

19.04.2019, 14:22 Uhr | AFP

In Niedersachsen ist ein Bus mit 73 Kindern an Bord auf ein anderes Auto aufgefahren. Ein 19-Jähriger hatte die Unfallkette ausgelöst.

In der Nacht ist es zu einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 in Niedersachsen gekommen, in den ein mit Kindern besetzter Reisebus verwickelt war. Ein 19-Jähriger prallte zwischen Bad Eilsen und Veltheim mit seinem Pkw aus zunächst ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke, wie die Polizei in Bielefeld mitteilte. Bevor sein Fahrzeug in Flammen aufging, konnte er sich unverletzt retten.

In der Folge fuhr der 39-jährige Fahrer eines mit 81 Insassen besetzten Reisebusses aus den Niederlanden mit geringer Geschwindigkeit auf einen an der Unfallstelle wartenden Pkw auf. Dabei wurde eine 26-jährige Berlinerin, die auf dem Beifahrersitz im Pkw saß, leicht verletzt.





Alle Businsassen, darunter 73 Kinder, blieben unverletzt. Die Fahrbahn der A 2 in Richtung Dortmund war rund drei Stunden bis vier Uhr morgens teilweise gesperrt.