Hunderttausende begleiten Prozession

Das Leiden Jesu – nachgestellt in Mexiko

20.04.2019, 15:16 Uhr | dpa, jmt

Tradition in Mexiko-Stadt: Schauspieler Antonio Reyes stellt die Kreuzigung von Jesus nach. (Quelle: Gerardo Vieyra/dpa)

José Antonio Reyes ist über den Dächern von Mexiko-Stadt von Hunderttausenden auf den Sternenhügel begleitet worden. Der 23-jährige Geophysik-Student verkörperte Jesus Christus – bei der Kreuzigung.

Hunderttausende Gläubige haben am traditionellen Marsch entlang des Kreuzwegs in Mexiko-Stadt teilgenommen. Sie begleiteten am Karfreitag den Jesus-Darsteller auf seinem beschwerlichen Weg durch den Stadtteil Iztapalapa hinauf zum Sternenhügel, wo die Kreuzigungsszene nachgespielt wurde. Über 2.000 Darsteller – darunter Legionäre, Jungfrauen und Nazarener – zogen durch die Straßen des von Armut und Gewalt geprägten Viertels.

Die Bewohner des Stadtteils bereiten sich über Monate hinweg körperlich und spirituell auf die Passionsspiele vor. Straßen und Häuser werden herausgeputzt. Es gilt als große Ehre, für eine der Hauptrollen ausgewählt zu werden. Jesus wurde in diesem Jahr von dem 23-jährigen Geophysik-Studenten José Antonio Reyes gespielt.

Rund zwei Millionen Menschen besuchen jedes Jahr die Passionsspiele von Iztapalapa, die von Palmsonntag bis Ostern dauern. Die Organisatoren wollen das Spektakel von der Unesco als immaterielles Weltkulturerbe anerkennen lassen.







Die Passionsspiele finden seit 1843 statt. Zehn Jahre zuvor raffte eine Cholera-Epidemie zahlreiche Bewohner von Iztapalapa hinweg. Mit der Darstellung des Leidenswegs Jesu wollten die Überlebenden Gott dafür danken, dass er sie verschont hatte.