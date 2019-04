Rund 13 Hektar brennen

Waldbrand in Thüringen – Katastrophenfall ausgerufen

23.04.2019, 18:00 Uhr | dpa

Waldbrand: In Thüringen stehen offenbar mehrere Hektar Wald in Flammen (Symbolbild) (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

In Thüringen brennen mehrere Hektar Wald. Zwischenzeitlich war das Feuer schon fast gelöscht – jetzt ist er jedoch neu aufgeflammt. Das Landratsam hat den Katastrophenfall ausgerufen.

Viele tausend Menschen kommen Jahr für Jahr nach Thüringen zum sommerlichen Elektronik-Festival "SonneMondSterne" am Bleiloch-Stausee. Jetzt kämpfen Einsatzkräfte dort gegen ein riesiges Feuer. Den Behörden zufolge stand am Dienstag ein Waldgebiet auf rund 13 Hektar in Flammen. Landrat Thomas Fügmann rief am Nachmittag den Katastrophenfall aus.







Der war am Ostersonntag erstmals ausgebrochene Brand galt eigentlich schon als gelöscht, ist aber zwischenzeitlich an mehreren Stellen wieder aufgeflammt. An einem Steilhang bei Saaldorf war er von den Feuerwehrleuten zunächst nicht in den Griff zu bekommen. Menschen seien nicht in Gefahr, hieß es. Anwohner wurden aber gebeten, Fenster und Türen der Häuser geschlossen zu halten.