Arbeiter verschüttet

Mercedes-Autohaus in China stürzt bei Renovierung ein

16.05.2019, 12:40 Uhr | AFP, dpa

Rettungskräfte suchen im eingestürzten Gebäude nach Verschütteten: Ein Mercedes-Autohaus ist in Shanghai zum Teil kollabiert. (Quelle: Aly Song/Reuters)

Sie waren gerade dabei, das Gebäude zu renovieren – dann stürzte das Obergeschoss ein: Mehrere Arbeiter sind in Shanghai in einem Mercedes-Autohaus verschüttet worden.

Beim Einsturz eines Mercedes-Autohauses in Shanghai sind am Donnerstag mindestens 20 Menschen von Trümmern eingeschlossen worden. Elf von ihnen konnten nach kurzer Zeit gerettet werden, wie die Rettungskräfte in der ostchinesischen Metropole mitteilten.

Es handle sich um Bauarbeiter, die in dem Gebäude Renovierungsarbeiten vorgenommen hätten, teilten die Behörden mit. Das Obergeschoss des Gebäudes war teilweise eingestürzt. Zu möglichen Todesopfern wurden zunächst keine Angaben gemacht. Auch Angaben zu Verletzungen der geretteten Menschen gab es zunächst nicht.







Das Unglück ereignete sich demnach im Zentrum der chinesischen Metropole. Im Internet veröffentlichte Bilder zeigten blutverschmierte und mit Staub bedeckte Arbeiter, die von Rettungskräften aus den Trümmern gezogen wurden. Die Ursache des Unglücks blieb zunächst unklar.