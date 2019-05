Mit Auto kollidiert

27-Jähriger stirbt in Schweden nach Unfall mit E-Roller

31.05.2019, 15:51 Uhr | dpa

Mann auf einem E-Roller: Von Juni an sind die neuen Vehikel auch in Deutschland zugelassen. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

Es ist der erste bekannte Fall dieser Art in Schweden: Ein 27-Jähriger mit E-Roller ist mit einem Auto zusammmengestoßen und gestorben. Ärzte mahnen, einen Helm zu tragen.

Ein 27-jähriger Mann ist in Schweden an den Folgen eines Verkehrsunfalls mit einem E-Tretroller gestorben. Er sei mit dem E-Scooter am späten Donnerstagabend an einer Kreuzung in der Stadt Helsingborg mit einem Auto zusammengestoßen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann sei kurz darauf verstorben. Zu dem Unfall liefen nun Ermittlungen.

Es handelt sich um den ersten bekannten Fall, bei dem in Schweden ein Mensch seit dem Beginn des E-Scooter-Booms mit einem solchen Tretroller ums Leben gekommen ist. Die mit einem Elektromotor ausgestatteten Tretroller gehören mittlerweile an zahlreichen Orten in Europa zum Stadtbild, mehrere Unternehmen bieten sie per App zur Ausleihe an. In Deutschland sollen sie ab Mitte Juni zugelassen sein. Eine entsprechende Verordnung soll am 15. Juni in Kraft treten.







Ärzte der Hamburger Asklepios Kliniken hatten am Mittwoch an die Fahrer appelliert, unbedingt einen Helm zu tragen. Der Fahrspaß mit den E-Scootern berge ein hohes Unfallrisiko.