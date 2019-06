Unwettergefahr zu Wochenbeginn – weiterhin heiß

Deutscher Wetterdienst warnt

Unwettergefahr zu Wochenbeginn – es bleibt heiß

02.06.2019, 18:16 Uhr | dpa

Starkregen, Hagel – und trotzdem hohe Temperaturen. Das Wetter in Deutschland wird nächste Woche von einer sich aus Westen nähernden Kaltfront bestimmt.

Heiß, aber nass: Die Temperaturen bleiben in den kommenden Tagen zwar recht hoch, der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab Montag jedoch vor Unwettern. Teils könnten auch Starkregen und Hagel mit Korngrößen von bis zu drei Zentimetern vom Himmel kommen, wie Meteorologin Sabine Krüger sagte. Verantwortlich für Schauer und Gewitter ist eine Kaltfront, die sich von Westen her nähert, während das bisher dominierende Hoch langsam ostwärts rückt.

Ab Montagmittag breiten sich laut DWD-Vorhersage etwa von Baden-Württemberg über die Mitte bis zur Ostsee teils kräftige Gewitter aus. Dabei bestehe erhöhte Unwettergefahr. Im Osten und Südosten bleibt es bis zum Abend noch weitgehend trocken, dort reicht es für Maximalwerte von 27 bis 33 Grad.







Auch der Dienstag wird ab Nachmittag nass, es ziehen dichtere Quellwolken und gebietsweise kräftige Gewitter auf. Teils besteht dem DWD zufolge wieder Unwettergefahr. Die Höchstwerte erreichen 25 bis 31, im Norden sowie an der See 19 bis 24 Grad. Am Mittwoch soll das sommerlich warme bis heiße Wetter anhalten, im Norden und Westen sowie an den Alpen fällt zunächst schauerartiger Regen, später kann es wieder zu teils starken Gewittern kommen.