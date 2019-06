Mehrere Verletzte

Explosion auf russischem Tankschiff: mindestens drei Tote

11.06.2019, 11:10 Uhr | dpa

Blick über eine Stadt in Dagestan: Einer der verletzten Matrosen befinden sich in einem kritischen Zustand. (Symbolbild) (Quelle: Yelena Afonina/TASS/imago images)

Die Arbeiter pumpten gerade Rohöl ab, als das Unglück passierte: Es kam zu einer Explosion auf dem Schiff. Für mindestens drei Matrosen kam jede Rettung zu spät, drei weitere kamen ins Krankenhaus.

Bei der Explosion auf einem Tanker in einem Hafen der Stadt Dagestan in Südrussland sind mindestens drei Matrosen ums Leben gekommen. Drei weitere kamen am Dienstag mit Verbrennungen in ein Krankenhaus, teilten die Behörden der Agentur Interfax zufolge mit. Ein Matrose befinde sich in kritischem Zustand, weil große Teile seiner Haut verbrannt seien.





Zu dem Unglück in der russischen Teilrepublik Dagestan am Kaspischen Meer kam es den Angaben nach beim Abpumpen von Rohöl. Auf dem russischen Schiff befanden sich zwölf Besatzungsmitglieder. Öl sei nicht ins Wasser gelangt.