Folgenschwerer Auffahrunfall

Gefahrgutfahrer verhindert Unfall mit Kindern

17.06.2019, 16:26 Uhr | dpa

Der Lastwagenfahrer bemerkte den Stau zu spät und raste ungebremst in die beiden letzten stehenden Wagen. Ein weiterer Fahrer reagierte blitzschnell – und rettete so viele Kinderleben.

Bei einer Lastwagenkarambolage bei Verden in Niedersachsen hat der Fahrer eines Gefahrguttransporters in letzter Sekunde verhindert, dass sein Lkw auf einen Bus mit Kindern geschoben wurde. An einem Stauende auf der Autobahn 27 Richtung Bremen sei ein anderer Lastwagen ungebremst in zwei vor ihm stehende Lastwagen gekracht, teilte die Polizei am Montag mit.





Der Fahrer des vordersten Lkw bemerkte die herannahende Gefahr und lenkte seinen Gefahrguttransporter auf die linke Spur. Die beiden Lkw hinter ihm wurden vollkommen zerstört. Der Verursacher des Unfalls kam per Hubschrauber schwer verletzt in eine Klinik, die beiden anderen Fahrer wurden leicht verletzt.