Nach der Geburt

Mutter soll Baby in den Müll geworfen haben

17.06.2019, 18:09 Uhr | t-online.de, sth

In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei ein kleines Mädchen im Müll gefunden. Die 31-jährige Mutter des Kindes sitzt in Untersuchungshaft. Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln.

In einer Klinik in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen wurde vergangenen Freitag eine 31-jährige Frau mit Blutungen behandelt. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass sie ein Kind zur Welt gebracht hatte, teilte die Staatsanwaltschaft Hagen am Montagmorgen mit.

Die Polizei fuhr zum Haus der Mutter in Kierspe – und machte dort eine schreckliche Entdeckung. Das kleine Mädchen lag im Garten hinter dem Haus im Müll. Inzwischen gehe es ihm wieder gut, hieß es.







Gegen die Mutter wurde Untersuchungshaft angeordnet. Zudem ermitteln die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Hagen.