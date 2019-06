Unglück in Baden-Württemberg

Segelflieger stürzt ab – Pilot stirbt

17.06.2019, 07:38 Uhr | dpa

Am Sonntagnachmittag ist in der Nähe von Reutlingen in Baden-Württemberg ein Pilot ums Leben gekommen. Die Absturzursache ist derzeit noch nicht klar.

Ein 62 Jahre alter Pilot ist beim Absturz mit einem Segelflieger ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stürzte kurz nach dem Start am Sonntagnachmittag in der Nähe von Reutlingen in Baden-Württemberg in ein Waldgebiet.







Wie es zu dem Unglück kam, war am Sonntagabend noch unklar. Ermittler der Polizei waren vor Ort und untersuchen die Absturzstelle.