Ursache ungeklärt

Flugzeug stürzt auf Hawaii ab – neun Tote

22.06.2019, 10:52 Uhr | dpa

Rauch steigt an der Unglücksstelle auf: Bei dem Absturz eines Kleinflugzeuges gab es offenbar keine Überlebenden. (Quelle: LuckyWeLive.com/Reuters)

Auf der Insel Oahu ist ein Kleinflugzeug in der Nähe eines Flughafens abgestürzt. Nach ersten Erkenntnissen überlebte keiner der Insassen das Unglück.

Der Absturz eines Kleinflugzeugs auf Hawaii hat Behörden zufolge neun Menschen an Bord das Leben gekostet. Die zweimotorige Maschine vom Typ King Air sei im Norden der Insel Oahu nahe einem Flugplatz aus noch unbekannter Ursache zu Boden gegangen, teilte die Verkehrsbehörde des US-Staates Hawaii am Freitagabend (Ortszeit) mit. Offenbar habe es keine Überlebenden gegeben, schrieb sie in einem Tweet. Zunächst hatte die Behörde berichtet, Retter vor Ort hätten sechs Tote geborgen.

"In meinen 40 Jahren als Feuerwehrmann hier auf Hawaii ist dies das schlimmste Flugzeugunglück, das wir hier hatten", zitierte ein lokaler Tochtersender von NBC den Chef der Feuerwehr, Manuel Neves. Die Maschine war nahe dem Flugplatz Dillingham Airfield abgestürzt. Weitere Details gab es zunächst nicht.







Auf Oahu liegt Hawaiis Hauptstadt Honolulu. Die größte Insel des Archipels im Pazifik heißt Hawaii, Einwohner nennen sie auch "Big Island" (Große Insel). Die Inselkette ist fast 4.000 Kilometer von der Westküste der USA entfernt.