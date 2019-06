Unglück in Gundelfingen

Rentnerin überrollt Einjährigen: Kind stirbt im Krankenhaus

23.06.2019, 16:57 Uhr | dpa, lw

Nachdem eine Rentnerin einen Jungen beim Ausparken übersehen hatte, ist der Einjährige nun in einer Klinik verstorben. Das Kind war zunächst schwer verletzt worden.

Ein Kleinkind ist in Schwaben vom Auto einer 78-Jährigen überrollt worden und an den Folgen seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Die Seniorin sei auf dem Parkplatz eines Kinderheims in Gundelfingen (Landkreis Dillingen an der Donau) unterwegs gewesen und habe das dort stehende Kind übersehen, teilte die Polizei mit.







Sie überrollte das Kleinkind am Samstag mit dem linken Vorderreifen und verletzte es schwer, die Mutter stand in der Nähe. Der Junge wurde in die Uniklinik nach Augsburg gebracht, wo er knapp 24 Stunden später starb. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.