Wetter in Deutschland

Kühler Start in den Juli – Hochsommer pausiert

Nach der extremen Hitze der letzten Woche bekommt Deutschland zum Juli-Anfang eine Verschnaufpause. Richtig warm wird es vorerst nur im Süden des Landes.

Erst war es heiß, dann hat es geknallt: Nach Rekord-Temperaturen und heftigen Unwettern vor allem im Süden Deutschlands beruhigt sich die Lage in den kommenden Tagen etwas.

Am Mittwoch zeigt Deutschland sich, wie an den Tagen zuvor, dreigeteilt. Wolkenfelder und Schauer im Norden. Die Mitte Deutschlands trocken und sonnig. Einzig im Süden gibt es etwas Bewegung: Wolkenfelder ziehen über den Himmel, es gibt Schauer. "Aber das Gewitterpotenzial lässt deutlich nach", sagt Wetterexperte Dirk Thiele von der Meteogroup t-online.de.







In Potsdam steigt das Thermometer auf maximal 20 Grad, ein Grad mehr ist in Dresden zu erwarten. Bremen wird wohl ein Grad weniger messen. Wärmer wird es in Stuttgart und München mit 24 und 25 Grad.

Die Nacht wird wieder frischer als üblich für die Jahreszeit: Die Tiefstwerte liegen erneut bei etwa 7 Grad. "In besonderen Lagen – etwa in Mulden – kann das Thermometer auch mal auf 4 Grad fallen", sagt Dirk Thiele.



Donnerstag – dasselbe Bild

Ein weiterer Tag mit wenig Veränderungen. Nur im Süden dürfte die letzte Warmluft dann verschwunden sein, anstelle von Schauern und Gewittern, die sich durch die angestauten Massen gebildet hatten, tritt ein blauer Himmel mit viel Sonne. Nur ganz vereinzelt könne es zu kleineren Schauern kommen, so der Experte von der Meteogroup.

Die Temperaturen: frisch in Flensburg bei maximal 7 Grad, angenehm in Leipzig bei 23 Grad im Schatten, sommerlich in Bonn bei 25 Grad, fast wieder hochsommerlich in Regensburg mit bis zu 28 Grad und in Freiburg kratzt das Thermometer voraussichtlich sogar an den 29 Grad. Nirgends wird es am Donnerstag wärmer als im Breisgau.

Die Nacht wird etwas milder als jene zuvor: Die Tiefsttemperatur liegt bei 10 Grad.

Nichts Neues am Freitag

Täglich grüßt das Murmeltier: Auch am Freitag verändert sich an der Wetterlage wenig. Der Süden zeigt sich sonnig und trocken, einzig entlang der Alpen gehört ein Regenschirm ins Tagesgepäck. Vereinzelt kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Je nördlicher, desto wolkiger wird der Himmel. In der Mitte Deutschlands gibt es sowohl sonnige als auch wolkige Gegenden. "Insgesamt bleibt es freundlich, aber etwas grauer als zuvor", sagt Thiele. Entlang der See drängen sich dichte Wolken und es wird Schauer geben. Am wenigsten Sonne wird wohl Schleswig-Holstein abbekommen.

Wie am Himmel tut sich auch bei den Temperaturen wenig. Berlin kommt voraussichtlich auf maximal 22 Grad, Hamburg wird wohl 20 Grad messen. Sommerlicher wird es in Düsseldorf – 25 Grad. Münchener werden sich bei 28 Grad über Abkühlung in der Isar freuen. Stuttgart wird voraussichtlich sogar 29 Grad zählen. Wie gehabt: Der Sommer versteckt sich im Süden.





Kleine Hochsommerpause kommt gelegen

Am Samstag wird das Bild dem der Vortage gleichen. Eine kleine Bewegung zeichnet sich für den Sonntag ab. Dann wird es wohl auch im Süden des Landes überwiegend wolkig und regnerisch.







Allzu viele Sorgen über einen Sommer, der ins Wasser zu fallen droht, braucht Deutschland sich nach Ansicht des Experten allerdings nicht zu machen: "Die kleine Pause tut vor allem der Landschaft doch ganz gut."