Schwere Magen-Darm-Probleme

Mehr als 40 Schweizer Soldaten ins Krankenhaus gebracht

05.07.2019, 10:01 Uhr | AFP

Vorfall in einer Schweizer Kaserne: Dutzende Soldaten leiden unter schweren Magen-Darm-Beschwerden, vier sind in kritischem Zustand. Sie wurden mit Hubschraubern zur medizinischen Behandlung gebracht.

Wegen schwerer Magen-Darm-Beschwerden sind am Donnerstag in der Schweiz mehr als 40 Soldaten ins Krankenhaus eingeliefert worden. Vier von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand, berichtete die Schweizer Nachrichtenagentur SDA am Donnerstagabend unter Berufung auf einen Armeesprecher. Inzwischen seien die meisten wieder aus den Spitälern entlassen worden. Die Armee hob die Quarantäne, die sie über das Gelände der betroffenen Kaserne verhängt hatte, wieder auf.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums erkrankten die 43 Soldaten in der Jassbach-Kaserne in Linden im Kanton Bern. Sie litten unter Durchfall und Erbrechen und mussten mit Krankenwagen und Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden.







Der Grund für die Erkrankungen ist bisher weiterhin unklar. Die Soldaten besuchten eine Akademie für Elektronische Kriegsführung.