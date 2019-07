In Norwegen

Deutscher Touristenbus entgeht knapp einem Unglück

08.07.2019, 13:07 Uhr | dpa

Reisebus in Norwegen unterwegs: Deutsche Touristen kamen mit einem Schrecken davon. (Symbolbild) (Quelle: allOver/imago images)

Glück im Unglück für eine deutsche Touristengruppe in Norwegen: Ihr Reisebus kippte gegen einen Berghang, nachdem er einem Lkw ausweichen musste – doch verletzt wurde niemand.

In Norwegen ist ein deutscher Touristenbus umgekippt. An Bord hätten sich zum Unfallzeitpunkt am Montagvormittag 22 Passagiere befunden, die durch die Heckscheibe aus dem Fahrzeug gebracht worden seien, teilte die zuständige Polizei der Deutschen Presse-Agentur mit. Zu Schaden gekommen sei ersten Erkenntnissen nach niemand.







Der Bus war demnach in der Nähe von Garmo im Landesinneren von Norwegen gegen einen Berghang gekippt. Nach Angaben des zuständigen Busunternehmens hatte der Fahrer versucht, auf der Landstraße einem entgegenkommenden Schwerlasttransporter auszuweichen. Dabei habe er abgebremst und sei ausgewichen, woraufhin der Bus gegen den Hang gekippt sei. Garmo liegt rund 300 Kilometer nordwestlich von Oslo.