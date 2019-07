Wetter in Deutschland

Erst kommt kurz die Sonne, dann die Gewitter

Im Laufe der Woche wird es kühl und wechselhaft. Schlechte Nachrichten also, die in den Ferien gerne im Freibad oder am See verbringen möchten. (Quelle: t-online.de)

Nach dem heißen Juni bleibt es im Juli weiter gemäßigt. Die Mitte der Woche wird schön, aber wechselhaft. Zum Ende der Woche steigt die Wahrscheinlichkeit von Gewittern.

Am Dienstag und Mittwoch ist das Wetter überwiegend sonnig und trocken während Donnerstagabend von den Niederlanden aus einige Regenschauer herüberziehen. Freitag und am Wochenende wird das Wetter eher wechselhaft, vielerorts kann es zu Gewittern kommen.

Mittwoch wird es im Süden sonnig

In ganz Deutschland bleibt es Dienstagnachmittag überwiegend trocken. Lediglich zwischen der Nordsee und Sachsen kann es zwischendurch kurze Schauer geben. Nordfriesland liegt mit 16 Grad deutlich unter den Temperaturen am Hochrhein (24 Grad). Deutschlandweit bewegen sich die Temperaturen zwischen 18 Grad in Hamburg und 20 Grad in München.

"Am Mittwoch liegen die Temperaturen über denen vom Dienstag", sagt Wetterexperte Rainer Buchhop von der Meteogroup zu t-online.de. Am Oberrhein können die Temperaturen auf bis zu 25 Grad steigen – der ganze Süden Deutschlands darf sich über Sonne freuen. Von den Niederlanden kommen Regenschauer nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. In Münster kann es deshalb am Abend kurze Schauer bei 21 Grad geben, während es in Hamburg bei 21 Grad und Frankfurt am Main bei 24 Grad trocken bleibt.



t-online.de Wetter bei Facebook: Der aktuelle Wetter-Channel

Neue Wetter App von t-online.de: Aktuelle Version herunterladen



Zum Wochenende wird es wechselhaft

Laut Rainer Buchhop wird der Donnerstag "im Osten freundlich bei 20 bis 25 Grad, ansonsten gibt es überall immer wieder Schauer". In Berlin halten sich demnach die Temperaturen bei 24 Grad und Sonne. Im Süden und Westen Deutschlands wird es durchgehend wechselhaft bei 21 bis 22 Grad.

Der Trend vom Donnerstag setzt sich am Freitag fort. Es wird in ganz Deutschland wechselhaft und das Risiko von Gewittern steigt vielerorts. In Berlin ist es mit 24 Grad am wärmsten, während die Temperaturen weiter südlich bei 22 Grad in Frankfurt am Main und 20 Grad in München liegen.







Das Wochenende wird wechselhaft bei bis zu 25 Grad. Örtlich sind Gewitter möglich – an den Küsten setzt sich am Samstag die Sonne durch und es wird wärmer. In Hamburg werden bis zu 25 Grad erreicht. Eine Hitze wie im Juni wird es auch am Wochenende nicht geben. Wetterexperte Rainer Buchhop rechnet am Sonntag mit nicht mehr als 27 Grad.