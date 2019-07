Unfall in Rheinland-Pfalz

Auto fährt bei Rallye in Zuschauer – fünf Verletzte

18.07.2019, 21:04 Uhr | dpa

Schweres Unglück bei einer Oldtimer-Rallye: Ein Auto kommt von der Strecke ab und steuert auf das Publikum zu. Fünf Gäste werden verletzt – zwei von ihnen schwer.

Bei einer Auto-Rallye in der Eifel sind mehrere Menschen verletzt worden, als ein Oldtimer-Coupé in eine Zuschauergruppe fuhr. Ein Ehepaar aus den Niederlanden wurde bei dem Unfall zwischen Hörscheid und Darscheid schwer verletzt. Beide mussten in umliegenden Krankenhäusern operiert werden. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.



Drei andere Menschen erlitten demnach leichte Verletzungen. Ihre Identität war zunächst noch unklar. Der Fahrer und sein Beifahrer des Oldtimers aus dem bayerischen Ingolstadt kamen mit dem Schrecken davon.

Ärzte aus dem Publikum kamen gleich zur Hilfe

"Unter den anwesenden Zuschauern waren zwei Ärzte und mehrere Rettungssanitäter, die sofort helfen konnten", teilte der Veranstalter auf seiner Homepage mit.

Das Auto sei am Nachmittag zu Beginn der dreitägigen Eifel-Rallye aus zunächst unbekannter Ursache auf einem geraden asphaltierten Feldweg nach rechts von der Straße abgekommen und in die Zuschauer gefahren. Diese hätten in einem dafür vorgesehenen Bereich hinter den Absperrungen gestanden. Laut Polizei waren zwei Rettungshubschrauber und mehrere Krankenwagen im Einsatz.





Der Shake-Down – eine Art Warmlaufen der Rallye – sei sofort abgebrochen worden, hieß es. Allerdings sollte die Veranstaltung abends "in einer dem Anlass angemessenen Weise" fortgesetzt werden. Das "Eifel Rallye Festival", bei dem historische Fahrzeuge im Einsatz sind, soll laut Plan noch bis Samstag gehen.