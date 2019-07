Von West nach Ost

Am Samstag ziehen heftige Gewitter übers Land

20.07.2019, 12:27 Uhr | dpa

Wetter: Nach den etwas wärmeren Temperaturen kündigt sich nun eine Hitzewelle an, es drohen Gewitter. (Quelle: t-online.de)

Der Extrem-Sommer ist zurück: Vor der Hitzewelle in der kommenden Woche drohen weiten Teilen des Landes schwere Unwetter. Am Mittag dürften die ersten Wolken in NRW aufziehen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Samstag vor Unwettern in mehreren Regionen. In Nordrhein-Westfalen ist ab Mittag mit heraufziehenden Gewittern zu rechnen. Vor allem östlich des Rheins könne es lokal heftigen Starkregen, Hagel und Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern geben. Doch auch westlich des Rheins seien heftige Gewitter möglich.

In Berlin und Brandenburg kann es ebenfalls zu schweren Gewittern kommen. Vom späten Nachmittag an ziehen laut DWD von Westen vermehrt kräftige Gewitter auf. Mit Starkregen zwischen 15 und 25 Liter je Quadratmeter müsse gerechnet werden. Hagel und Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde seien zu erwarten, hieß es.

Orkanböen bis 110 km/h

Lokal könnten die Gewitter auch unwetterartig ausfallen, Hagelkörner einen Durchmesser von drei Zentimeter erreichen. Auch schwere Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde oder sogar orkanartige Böen von bis zu 110 Kilometer je Stunde seien nicht ausgeschlossen.



Die Warnung gilt ebenfalls für Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Für Thüringen und Sachsen-Anhalt gilt die Warnung von 17 Uhr bis 23 Uhr, in Sachsen von 20 Uhr bis 3 Uhr nachts.