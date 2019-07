Unfall in Baden-Württemberg

Oldtimer kracht in Kleinwagen – ein Toter, fünf Verletzte

24.07.2019, 08:43 Uhr | dpa

Der Unfallort bei Pfullendorf in Baden-Württemberg: Warum der Oldtimer-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist unklar. (Quelle: Thomas Warnack/dpa)

Schwerer Unfall auf einer Landstraße in Baden-Württemberg: Eine junge Familie wurde schwer verletzt, als ihr Kleinwagen mit einem Oldtimer kollidierte. Der Unfallverursacher starb.

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Oldtimer und einem Kleinwagen ist im Kreis Sigmaringen ein Mann ums Leben gekommen. Fünf weitere Personen wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt – darunter zwei Kleinkinder im Alter von fünf und zwei Jahren.

Der 67-jährige Oldtimer-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve auf der Landstraße zwischen Denkingen und Pfullendorf auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen das entgegenkommende Auto. Der Fahrer des historischen Fahrzeugs wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Seine 59-jährige Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen.





Der 35 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens und die zwei Kinder auf dem Rücksitz wurden schwer verletzt, die 34-jährige Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Zwei Rettungshubschrauber kamen zur Versorgung der Verletzten an die Unfallstelle. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt.