Berlin-Tegel

Triebwerk qualmt nach Start – Flieger muss umkehren

26.07.2019, 22:08 Uhr | dpa

Vorfall am Berliner Flughafen Tegel: Die Triebwerke einer Maschine nach London fingen kurz nach dem Start an zu rauchen. Der Flieger drehte sofort um und landete am Startflughafen.

Wegen eines rauchenden Triebwerks ist ein Flugzeug am Freitag kurz nach dem Start Richtung London zum Airport Berlin-Tegel zurückgekehrt. "Um 17.39 Uhr ist die Maschine sicher gelandet", sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft der dpa.



Alle 203 Passagiere seien über Treppen ausgestiegen, Notrutschen seien nicht notwendig gewesen. Verletzte habe es nicht gegeben. Nach dpa-Informationen handelte es sich um eine Maschine der Airline British Airways. Warum sich der Rauch an dem Triebwerk entwickelte, blieb zunächst unklar. Ein Nutzer auf Twitter will das Flugzeug gefilmt haben. Er veröffentlichte die Aufnahme in dem sozialen Netzwerk.

Da ist gerade ein Flugzeug von Berlin Tegel gestartet mit Flammen, die immer wieder aus dem Triebwerk schlugen😱 #Tegel#Berlin pic.twitter.com/NSP82RkbUH — Frustmaster🛡️ (@Frustmaster) July 26, 2019

Die Flughafenfeuerwehr habe die gelandete Maschine zu ihrer Parkposition begleitet, sagte der Sprecher.







Die Passagiere seien mit Bussen ins Terminal gebracht worden.