Wohnhäuser evakuiert

Großbrand in Schreinerei – dichter Rauch über Bad Godesberg

04.08.2019, 12:12 Uhr | dpa

Großbrand in einer Schreinerei in Bad Godesberg: Ein Übergreifen des Feuers auf andere Häuser konnte die Feuerwehr verhindern. (Quelle: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn/dpa)

In Nordrhein-Westfalen ist in einer Schreinerei ein riesiges Feuer ausgebrochen. Mehr als 100 Einsatzkräfte rückten an, etliche Menschen mussten zeitweise ihre Wohnungen verlassen.

Ein Brand in einer Schreinerei und einem Wohnhaus im Bonner Stadtbezirk Bad Godesberg hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Es gebe einen leicht verletzen Menschen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Schreinerei und das Wohnhaus hätten fast vollständig Feuer gefangen. In der Nacht zu Sonntag konnte die Feuerwehr den Brand löschen.

Das Feuer war in einem Gebäudekomplex ausgebrochen, auf dessen Rückseite sich ein Kino befindet. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. In der Schreinerei und dem dazugehörigen Wohnhaus war nach Angaben des Sprechers zum Zeitpunkt des Feuers nur ein Mensch gewesen, der sich selbstständig ins Freie retten konnte.

30 Menschen mussten Wohnungen verlassen

Vorsorglich wurden rund fünf Häuser in der Nähe der Schreinerei evakuiert. Etwa 30 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, sie konnten aber bereits am Samstagabend zurückkehren.





Wegen der starken Rauchentwicklung hatte es zeitweise eine amtliche Gefahrenmitteilung gegeben. Anwohner wurden wegen der drohenden Gesundheitsgefahr vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach weniger als einer Stunde wurde die amtliche Gefahrenwarnung aber wieder aufgehoben. Zeitweise war die Feuerwehr mit 120 Einsatzkräften vor Ort.