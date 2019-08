Unfallflucht

Zwei Tote bei Motorradunfall: Traktorfahrer fährt weiter

06.08.2019, 18:56 Uhr | dpa

Das Motorrad hatte Vorfahrt, doch trotzdem bog der Trecker ab – und löste einen tödlichen Unfall aus. Auch nach dem heftigen Zusammenstoß hielt der Traktorfahrer nicht an. Nun ermittelt die Polizei gegen den 75-jährigen Mann.

Zwei junge Menschen sind bei einem Motorradunfall in Uedem am Niederrhein ums Leben gekommen, nachdem ein Traktorfahrer ihnen die Vorfahrt genommen haben soll. Die 23-jährige Frau und der 25-jährige Mann prallten auf ihrem Motorrad gegen den zweiten Anhänger des Traktors, als der die Straße überquerte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie wurden weggeschleudert.

Der 75 Jahre alte Traktorfahrer setzte nach Polizeiangaben seine Fahrt fort, ohne sich um die Opfer zu kümmern. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starben die jungen Leute. Das Motorrad ging nach der Kollision auf einer Landstraße bei Uedem am Montagabend in Flammen auf.





Im Rahmen einer Fahndung fand die Polizei den Traktor in einer Scheune und nahm den 75-Jährigen zu Hause vorläufig fest. Ihm wird Unfallflucht und fahrlässige Tötung vorgeworfen. Die Spurenlage deute darauf hin, dass er den Unfall bemerkt haben müsste, sagte ein Polizeisprecher. Ein Gutachten müsse das jetzt klären.