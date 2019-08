Notfalleinsatz mit Helikopter

Kutsche kippt um: 13 Fahrgäste verletzt

07.08.2019, 20:52 Uhr | dpa

Es sollte ein fröhlicher Ausflug werden, doch er endete für einige der Fahrgäste im Krankenhaus: In Niedersachsen ist eine Kutsche von der Fahrbahn abgekommen – mit schweren Folgen.

In der Nähe von Egestorf in Niedersachsen hat eine Kutsche am Mittwoch einen Unfall erlitten. Der von zwei Pferden gezogene Kutschwagen kam am Mittwoch von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch und kippte auf der gepflasterten Straße um.

Mindestens vier der Fahrgäste im Alter über 60 Jahren seien schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Lebensgefahr bestehe aber bei keinem. Alle dreizehn seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Medienangaben handelte es sich um Mitglieder einer Hamburger Kegelgruppe.

Auch ein Helikopter war im Einsatz

Die 51 Jahre alte Kutscherin blieb dem Beamten zufolge als einzige unverletzt. Insgesamt waren rund 45 Sanitäter und 20 Feuerwehrleute am Unglücksort zwischen Egestorf und Sudermühlen im Einsatz. Ein Notarzt traf mit einem Hubschrauber aus Hamburg am Unfallort ein.





Die Ursache des Unfalls war laut Polizei zunächst noch völlig unklar. Die beiden Pferde überstanden den Unfall ohne Blessuren, auch einem mitfahrenden Hund geschah nichts, als die Kutsche umkippte.