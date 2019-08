Explosion in Floria

USA: Blitz jagt Toilette in die Luft

08.08.2019, 00:27 Uhr | AFP

Blitze gehen während eines Gewitters in der Nacht nieder: In den USA hat ein Blitz eine Toilette in die Luft gejagt. (Quelle: Robert Michael/Symbolbild/dpa)

Im US-Bundestaat Florida hat ein Blitz in eine Klärgrube eingeschlagen – und dabei eine Explosion ausgelöst. In einem Haus nebenan flog eine Toilette in die Luft. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Ein Blitz hat im US-Bundesstaat Florida die Toilette eines Wohnhauses in die Luft gejagt. Niemand sei verletzt worden, sagte die Hausbesitzerin Marylou Ward dem TV-Sender Wink.



Nach Angaben der zuständigen Klempnerfirma war der Blitz am Sonntag eine Klärgrube neben dem Haus im Bezirk Charlotte eingeschlagen. Dadurch sei eine Kettenreaktion ausgelöst worden: Der Blitz habe Methangas in der Klärgrube und den Rohren entzündet und so die Explosion ausgelöst.







Die Toilette zerbarst. Porzellanstücke flogen durch die Luft und blieben wie Projektile in der Wand stecken, wie die Klempnerfirma auf ihrer Facebook-Seite schrieb. Es seien nun umfangreiche Sanierungsarbeiten nötig.