Video zeigt Einschlag

Mehrere Zuschauer bei Golfturnier vom Blitz getroffen

25.08.2019, 12:00 Uhr | sid

Bei einem Profigolfturnier in der US-Großstadt Atlanta ist auf dem Gelände ein Blitz eingeschlagen. Mehrere Zuschauer wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Mindestens sechs Zuschauer sind nach einem Blitzeinschlag bei der PGA Tour in Atlanta, dem Saisonfinale der Profigolfer, verletzt worden. Wie Videomaterial des TV-Senders NBC zeigt, schlug der Blitz in einen Baum ein, der sich in unmittelbarer Nähe der Fans befand. Die Spieler waren wegen des Gewitters kurz zuvor evakuiert worden.



Zwei Zuschauer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, ihr Zustand sei aber nicht lebensbedrohlich, teilte die PGA-Tour mit.







Die dritte Runde wurde nach dem Vorfall unterbrochen, erst drei Spieler hatten ihre Runde bereits beendet. In Führung nach zwei Durchgängen liegt der Weltranglistenfünfte Justin Thomas (USA).