Seit zehn Tagen vermisst

Leiche von 64-Jähriger in Waldstück gefunden

12.09.2019, 18:50 Uhr | dpa

Am 2. September wurde die Frau zuletzt gesehen – jetzt wurde ihre Leiche in einem Waldstück in Niedersachsen gefunden. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Die Leiche einer seit Anfang September vermissten Frau haben Spaziergänger im Heidekreis entdeckt. Sie fanden die Tote am Mittwochnachmittag in einem Waldstück im Soltauer Ortsteil Kamerun, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem Unfall als Todesursache aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.





Die 64-Jährige war am 2. September zuletzt gesehen worden. Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr auch mit Hunden und einem Hubschrauber waren erfolglos geblieben.