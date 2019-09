Zwangsräumung geplant

Schwere Explosion in Haus in Münster

18.09.2019, 14:18 Uhr | dpa, jp

In Nordrhein-Westfalen ist es während einer Polizeimaßnahme zu einer Gasexplosion mit mehreren Verletzten gekommen. In einem Haus in Münster war eine Zwangsräumung geplant. Auch ein Polizist wurde verletzt.

In einem Gebäude in Münster ist es am Mittwochmorgen gegen 9.25 Uhr zu einer Explosion gekommen, durch die ein Haus in Brand geraten ist. Zwei Frauen wurden schwer verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher am Vormittag sagte. Am Mittag bestätigte die Polizei, dass auch ein Beamter verletzt wurde. Zudem mussten zwei Pferde eingeschläfert werden.

Laut "Münsterscher Zeitung" hatten die Frauen die Pferde vor der Explosion ins Haus geholt. Nach Informationen der Zeitung kam es zur Explosion, kurz nachdem der Gerichtsvollzieher und ein Polizist an der Haustür klingelten. Der Polizeibeamte war nach Angaben einer Sprecherin zur Unterstützung der Zwangsräumung im Einsatz und wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Durch die Explosion sei ein "intensives Feuer" entstanden, das am Mittag weiter bekämpft wurde, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Demnach musste bei dem Einsatz ein Amtstierarzt zwei Pferde einschläfern, die verletzt worden waren.







Laut Feuerwehr waren rund 70 Einsatzkräfte vor Ort; das Feuer ist unter Kontrolle. Zunächst war nicht sicher, ob es noch zu weiteren Explosionen kommen könnte, deshalb gestaltete sich der Zugang zum Gebäude zeitweise schwierig. Die Polizei sperrte die Straße, an der das frei stehende Haus liegt, komplett ab.