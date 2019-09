Polizei bittet um Hilfe

14-Jährige aus Münster seit zwei Wochen vermisst

18.09.2019, 13:30 Uhr | küp

In Münster wird seit mehr als zwei Wochen eine Schülerin vermisst. Die 14-jährige Mareike K. soll schon öfter von zu Hause weggelaufen sein. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Die Polizei Münster sucht öffentlich nach der 14-jährigen Schülerin Mareike K. Die Jugendliche wollte am Morgen des 3. September zur Schule gehen, kam dort jedoch nie an.

Das Mädchen sei schon mehrfach von zu Hause weggelaufen, darum gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Verbrechen aus: "Es gibt einige Zeugenhinweise, denen wir derzeit nachgehen“, so eine Sprecherin der Polizei in der "Bild"-Zeitung. "Wir gehen bislang nicht davon aus, dass dem Mädchen etwas zugestoßen ist oder dass eine Straftat vorliegt, ermitteln aber in alle Richtungen."





Mareike K. ist nach Angaben der Polizei etwa 1,63 Meter groß, hat lange, dunkelbraune Haare, blaue Augen und eine schlanke Statur. Hinweise nimmt die Polizei unter 0251/275-0 entgegen.