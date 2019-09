Ermittler glauben an Unfall

Auto kracht in Trump-Hochhaus – zwei Verletzte

18.09.2019, 12:59 Uhr | küp

Crash in einem Trump Tower im US-Bundesstaat New York: Ein Autofahrer ist mit einem Mercedes in die Lobby des Luxus-Hochhauses gekracht, zwei Personen wurden verletzt.

Unfall oder Absicht? Ein Autofahrer ist mit einem Mercedes in die Lobby eines Trump-Hochhauses in New Rochelle (Bundesstaat New York) gekracht. Der Fahrer und eine weitere Person in der Lobby wurden bei dem Vorfall in der Nacht zu Mittwoch (Ortszeit) leicht verletzt, wie der Sender CBS berichtet. US-Präsident und Immobilienunternehmer Donald Trump betreibt das Gebäude nicht selbst, sondern leiht den Betreibern lediglich seinen Namen.

Laut CBS gehen die Ermittler von einem Unfall aus, schließen aber auch einen anderen Hintergrund nicht aus. "Da frage ich mich schon, ob es ein Unfall war oder jemand das Auto mit Absicht in den Trump Tower gefahren hat", zitiert CBS eine Bewohnerin des Gebäudes. Laut CBS soll der Fahrer nach dem Crash aus dem Auto gestiegen, sich auf einen Sessel in die Lobby gesetzt und geschwiegen haben. Angaben zur zweiten verletzten Person lagen zunächst nicht vor.

BREAKING New Rochelle - car smashes into Trump Plaza pic.twitter.com/biMohq0E7z — Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019



Der Trump Tower in New Rochelle wurde 2007 eröffnet, 16 Kilometer entfernt von New York City. Es handelt sich um ein 40-stöckiges Gebäude mit Luxus-Apartments.